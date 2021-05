Estonia: da oggi allentamento misure restrittive anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Estonia ha preso il via il progressivo allentamento delle restrizioni legate al coronavirus. Verranno riaperti i negozi non essenziali, bar e ristoranti all'aperto, oltre a riprendere la scuola di persona, come ha annunciato il governo nazionale. "A partire dal 3 maggio tutti i negozi saranno aperti ai clienti", con una capienza non superiore al 25 per cento della superficie dell'esercizio commerciale, ha comunicato l'esecutivo in una nota. Gli studenti delle scuole primarie e superiori possono tornare alla didattica in presenza, rispettando tutte le precauzioni sanitarie. Il governo ha dato via libera anche alla ripresa degli sport all'aria aperta e sta consentendo l'apertura ai visitatori di musei e strutture espositive, limitate al 25 per cento dell'occupazione. (Sts)