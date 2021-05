Covid: Commissione propone allentamento restrizioni viaggi non essenziali nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi non essenziali nell'Unione europea per tenere conto dei progressi delle campagne di vaccinazione e degli sviluppi della situazione epidemiologica a livello mondiale. Lo si apprende dall'esecutivo europeo che ha spiegato di proporre di consentire l'ingresso nell'Ue per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti da Paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto l'ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato dall'Ue. Questo potrebbe essere esteso ai vaccini che hanno completato il processo di elenco degli usi di emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Inoltre, la Commissione ha proposto di innalzare, in linea con l'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Ue, la soglia relativa al numero di nuovi casi di Covid 19 utilizzata per determinare un elenco di Paesi da cui dovrebbero essere consentiti tutti i viaggi. Ciò dovrebbe permettere al Consiglio di ampliare questo elenco. (segue) (Beb)