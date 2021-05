Covid: Commissione propone allentamento restrizioni viaggi non essenziali nell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, l'emergere di varianti preoccupanti del coronavirus richiede una vigilanza continua. Pertanto, come controbilanciamento, la Commissione ha proposto un nuovo meccanismo di "freno di emergenza", da coordinare a livello dell'Ue e che limiterebbe il rischio che tali varianti entrino nell'Ue. Questo, secondo la Commissione, permetterà agli Stati membri di agire rapidamente e di limitare temporaneamente al minimo indispensabile tutti i viaggi dai Paesi colpiti per il tempo necessario a mettere in atto misure sanitarie adeguate.Più nel dettaglio, la Commissione ha proposto che gli Stati membri aboliscano le restrizioni sui viaggi non essenziali per le persone vaccinate che si recano nell'Ue. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire il viaggio nell'Ue di coloro che hanno ricevuto, almeno 14 giorni prima dell'arrivo, l'ultima dose raccomandata di un vaccino che ha ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Ue. Gli Stati membri potrebbero estendere la possibilità anche a quanti sono stati vaccinati con un vaccino che ha completato il processo di elencazione degli usi di emergenza dell'Oms. Inoltre, se gli Stati membri decidono di rinunciare ai requisiti per presentare un test Pcr negativo e / o sottoporsi a quarantena per le persone vaccinate sul loro territorio, dovrebbero anche rinunciare a tali requisiti per i viaggiatori vaccinati provenienti da Paesi extra Ue. (segue) (Beb)