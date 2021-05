Covid: Commissione propone allentamento restrizioni viaggi non essenziali nell'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto questo, ha specificato la Commissione, dovrebbe essere facilitato una volta che il certificato verde digitale diventerà operativo. Fino a quando il certificato verde digitale non sarà operativo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di accettare certificati da Paesi non Ue in base alla legislazione nazionale, tenendo conto della capacità di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato e se contiene tutti i dati pertinenti. Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la creazione di un portale che consenta ai viaggiatori di chiedere il riconoscimento di un certificato di vaccinazione rilasciato da un paese extra Ue come prova affidabile di vaccinazione e / o il rilascio di un certificato verde digitale. I bambini esclusi dalla vaccinazione dovrebbero essere in grado di viaggiare con i loro genitori vaccinati se hanno un test Pcr Covid 19 negativo eseguito al più presto 72 ore prima dell'area di arrivo. In questi casi, gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l'arrivo. (segue) (Beb)