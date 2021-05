Covid: Commissione propone allentamento restrizioni viaggi non essenziali nell'Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo europeo ha ricordato che, attualmente, sono consentiti viaggi non essenziali indipendentemente dallo stato di vaccinazione individuale da 7 Paesi con una buona situazione epidemiologica e che questo elenco è deciso dal Consiglio sulla base dei criteri epidemiologici contenuti nell'attuale raccomandazione. La Commissione ha proposto di modificare i criteri per tenere conto delle crescenti prove dell'impatto positivo delle campagne di vaccinazione e di aumentare la soglia del tasso cumulativo di notifica dei casi di Covid 19 di 14 giorni da 25 a 100, che rimane notevolmente al di sotto dell'attuale media Ue, che è superiore a 420. La soglia adattata dovrebbe consentire al Consiglio di ampliare l'elenco dei Paesi dai quali sono consentiti viaggi non essenziali indipendentemente dallo stato di vaccinazione, soggetto a misure relative alla salute come test e / o quarantena. Come ora, il Consiglio dovrebbe rivedere questo elenco almeno ogni 2 settimane. (segue) (Beb)