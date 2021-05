Covid: Commissione propone allentamento restrizioni viaggi non essenziali nell'Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha ribadito che chi viaggia per motivi essenziali, tra cui in particolare professionisti sanitari, lavoratori transfrontalieri, lavoratori agricoli stagionali, personale addetto ai trasporti e marittimi, passeggeri in transito, chi viaggia per motivi familiari imperativi o chi viene a studiare dovrebbe continuare a poter entrare nell'Ue, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o dal Paese da cui proviene. Lo stesso vale per i cittadini dell'Ue e per i residenti di lungo periodo, nonché per i loro familiari. Tali viaggi dovrebbero continuare a essere soggetti a cure misure, quali test e quarantena, come deciso dagli Stati membri. Infine, la Commissione ha specificato che quando la situazione epidemiologica di un Paese extra Ue peggiora rapidamente e, in particolare, se viene rilevata una variante di preoccupazione o interesse, uno Stato membro può sospendere urgentemente e temporaneamente tutti i viaggi in entrata di cittadini extracomunitari residenti in tale Paese. Le uniche eccezioni in questo caso sarebbero gli operatori sanitari, il personale di trasporto, i diplomatici, i passeggeri in transito, coloro che viaggiano per motivi familiari imperativi, i marittimi e le persone bisognose di protezione internazionale o per altri motivi umanitari. Tali viaggiatori dovrebbero essere soggetti a rigorosi test e accordi di quarantena anche se sono stati vaccinati. Quando uno Stato membro applica tali restrizioni, gli Stati membri che si riuniscono in seno alle strutture del Consiglio dovrebbero riesaminare la situazione insieme in modo coordinato e in stretta collaborazione con la Commissione, e dovrebbero continuare a farlo almeno ogni due settimane. (segue) (Beb)