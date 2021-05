Difesa: Mulè in visita alla base aerea di Amari in Estonia, previsto incontro con ministro Laanet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, è in visita alla base aerea di Amari in Estonia, in occasione della cerimonia di 'Hand Over Take Over' (Hoto), ossia il passaggio di consegne tra la German Air Force e l'Aeronautica Militare italiana alla guida della missione Nato Enhanced Air Policing nel paese baltico. A margine della cerimonia è previsto un incontro istituzionale del sottosegretario con il ministro della Difesa estone, Kalle Laanet. (Com)