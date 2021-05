© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, scrive su Twitter: "Bisogna strutturare l'esperienza dello smart working con contratti di lavoro opportuni. Non basta dire lavorare da casa, ma bisogna chiarire a quali condizioni salariali di produttività, di controllo e di efficienza. È - conclude il ministro - un ulteriore elemento per valorizzare questo lavoro". (Rin)