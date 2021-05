Covid: Figliuolo, ad oggi 20 milioni 700 mila dosi, 4 milioni da impiegare in questi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo oggi 20 milioni e 700 mila somministrazioni effettuate a fronte di circa 24 milioni e 700 mila vaccini, quindi abbiamo 4 milioni di vaccini da impiegare in questi giorni fino a che il 6 maggio non arriveranno nuovi afflussi quindi la campagna sta procedendo secondo quel che avevo prefigurato all'inizio". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale al polo acquatico Fin di Ostia. (Rer)