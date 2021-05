Grecia: Covid, 2,5 milioni di dosi vaccino saranno somministrate a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione in Grecia accelera, con l’obiettivo di somministrare fino a 2,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid in questo mese e quattro milioni di somministrazioni a giugno. È quanto riferito dalle autorità, che annunciano l’apertura di 1.500 centri vaccinali entro il cinque maggio, come riporta il quotidiano di Atene “Kathimerini”. La Grecia ha somministrato quasi 1,4 milioni di dosi di vaccini lo scorso mese, entrando nella terza fase del suo programma nazionale di immunizzazione, chiamata "Libertà". Nel frattempo, la compagnia farmaceutica statunitense Pfizer dovrebbe consegnare al Paese 2,1 milioni di dosi a maggio. La Grecia riceverà anche 354 mila dosi di Moderna, e un lotto da 300 mila dosi del vaccino monodose Johnson & Johnson. La compagnia anglo-svedese AstraZeneca, invece, non ha ancora confermato le spedizioni per i prossimi due mesi, ma la Grecia si attende circa 450 mila dosi di vaccino anti Covid sia a maggio che a giugno. (segue) (Gra)