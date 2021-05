Grecia: Covid, 2,5 milioni di dosi vaccino saranno somministrate a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis ha rilevato come l’esitazione dei cittadini greci, specialmente anziani, nell’aderire alla campagna di vaccinazione stia contribuendo all’elevato tasso di decessi e ricoveri dovuti al Covid. "I dati che abbiamo dalle unità di terapia intensiva rispetto ai pazienti intubati sono chiari: il 95 per cento di loro, che sono nostri concittadini, non sono completamente vaccinati", ha detto Mitsotakis lo scorso 28 febbraio nel corso di un incontro oggi con la presidente Katerina Sakellaropoulou. Nonostante il programma di vaccinazione della Grecia sia più o meno in linea con la media europea, il tasso dei decessi è più elevato e il numero di pazienti intubati in terapia intensiva ha raggiunto il livello più alto dall'inizio della pandemia di Covid. Secondo i dati resi noti dalle autorità sanitarie, ripresi dalla testata, i greci di età superiore agli 80 anni e al di sotto dei 70 rifiutano di fare il vaccino contro il coronavirus, o saltano gli appuntamenti per la vaccinazione in numero significativamente maggiore rispetto alle persone nella fascia di età tra i 75 e i 79 anni. Il governo, intanto, ha fatto appello alla Chiesa ortodossa greca e alle associazioni per gli anziani, chiedendo ulteriore sostegno per la campagna di vaccinazione. (segue) (Gra)