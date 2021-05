Grecia: Covid, 2,5 milioni di dosi vaccino saranno somministrate a maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il ministro dello Sviluppo e degli investimenti, Adonis Georgiadis, ha spiegato che la Grecia deve effettuare almeno 5,5 milioni di vaccinazioni contro il Covid per raggiungere l’immunità di gregge. In un’intervista all’emittente radiofonica “Thema”, Georgiadis ha anche espresso il proprio disappunto per il fatto che solo il 60 per cento delle persone oltre gli 80 anni è stato vaccinato, ma ha previsto un rapido miglioramento della situazione grazie all’aumento del numero dei vaccini a disposizione. Il ministro ha poi aggiunto che “maggio sarà un mese di ritorno alla normalità”, soprattutto per il forte incremento nella domanda turistica in concomitanza con l’accelerazione della campagna vaccinale. Per Georgiadis “è necessario sottolineare in ogni occasione che vaccinarsi è essenziale” non solo per proteggere la vita delle persone, ma anche per l’economia. Sul vaccino anglo-svedese AstraZeneca, il ministro ha esortato i cittadini a “non temere i suoi effetti collaterali, poiché le possibilità di sperimentarli sono una su un milione”, aggiungendo che “tutti i farmaci hanno effetti collaterali, ma che li prendiamo comunque quando sono necessari per proteggere la nostra salute”. (segue) (Gra)