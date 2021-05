Viabilità: Aspi, su A52 Tangenziale nord di Milano chiusure notturne allacciamento per A4 verso Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 maggio, con orario 21.00-5.00, per chi percorre la A52 Tangenziale nord di Milano e proviene dalla Tangenziale est/Bologna, sarà chiuso il ramo di allacciamento per la A4 Torino-Trieste, verso Torino. In alternativa si consiglia di entrare sulla A4, allo svincolo di Sesto San Giovanni, per proseguire in direzione di Torino. (Com)