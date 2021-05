Covid: Zingaretti, parola d'ordine campagna è collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parola d'ordine che sta rendendo forte questa campagna di vaccinazione è collaborazione. Tra livelli diversi dello Stato, tra i territori". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, questa mattina all'inaugurazione del centro vaccinale al polo acquatico Fin di Ostia. "Di fronte alla grande missione di vaccinare in breve tempo 50 milioni di italiani la strada da percorrere è chiamare alla collaborazione l'Italia migliore, e questa strategia sta funzionando, dietro ogni risultato c'è la passione di decine di migliaia di donne e uomini, personale sanitario, forze dell'ordine, volontari e professionisti", ha aggiunto Zingaretti. "Noi già oggi segniamo un grande risultato che è l'aver messo in sicurezza i nostri anziani. Non possiamo dimenticare il 3 maggio dell'anno scorso e il numero altissimo di anziani morti in quei giorni. Non smettiamo di ricordare a tutti che il virus circola e che bisogna fare attenzione". (Rer)