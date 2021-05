Kosovo: Stoltenberg a colloquio con premier Kurti, focus su ultimi sviluppi nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha incontrato il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, oggi al quartier generale della Nato a Bruxelles, per uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi nei Balcani occidentali. Lo ha specificato l'Alleanza aggiungendo. Stoltenberg ha evidenziato il continuo sostegno della Nato agli sforzi per rivitalizzare i colloqui tra Belgrado e Pristina, anche attraverso il processo facilitato dall'Ue, e ha sottolineato che il dialogo rimane l'unico modo per raggiungere una soluzione politica duratura nei Balcani occidentali. Il segretario generale ha anche ricordato che l'impegno della Nato per la stabilità nei Balcani occidentali è costante e ha ribadito che la missione Kfor guidata dalla Nato è concentrata sull'attuazione quotidiana del suo mandato derivato dalla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, vale a dire fornire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo. (Beb)