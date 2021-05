Kosovo-Serbia: eurodeputata von Cramon, "non paper" contiene spunti positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Germania non ha partecipato alla stesura del presunto "non-paper" sui rapporti tra Kosovo e Serbia diffuso nei giorni scorsi dalla stampa balcanica. È quanto ribadito dal ministero degli Esteri tedesco, dopo la precedente smentita dell'ambasciatore della Germania a Pristina Jorn Rohde, come riporta l'emittente televisiva "Deutsche Welle". "Il nostro pieno sostegno va al dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia, facilitato dall'Unione europea, sotto la guida del rappresentante speciale Ue Miroslav Lajcak", ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas durante le visite a Pristina e Belgrado della scorsa settimana. "L'obiettivo di questo dialogo per la normalizzazione è un accordo sostenibile e completo", ha dichiarato il ministro tedesco, specificando che deve contribuire "alla stabilità regionale, e al riconoscimento reciproco" in modo da restituire ai due Paesi "una reale prospettiva europea e l'adesione all'Ue".