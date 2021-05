Serbia: presidente Vucic, "non paper" su Kosovo fatto da qualcuno vicino a Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti non ufficiali (non paper) diffusi dai media nell'ultimo periodo e che contengono "idee destabilizzanti" per i Balcani occidentali "hanno come fonte unica" la Serbia, ha dichiarato Osmani. Il 27 aprile una notizia diffusa dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore" illustrava una presunta iniziativa franco-tedesca che prevede, in un documento non ufficiale, il riconoscimento reciproco tra Serbia e Kosovo in conformità con il diritto internazionale, l'attuazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo come organo di autogoverno e uno status speciale per le chiese serbo-ortodosse. La Germania ha già smentito attraverso il proprio ministero degli Esteri di avere mai redatto il documento non ufficiale. Secondo "Koha Ditore" il documento sarebbe frutto di un'iniziativa congiunta di Parigi e Berlino per riprendere il dialogo tra Belgrado e Pristina e raggiungere un accordo finale. Il giornale kosovaro afferma di avere visionato il documento che sarebbe stato confermato tra l'altro da diversi diplomatici stranieri. (segue) (Seb)