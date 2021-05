‘Ndrangheta: confiscati beni per oltre 20 milioni di euro a imprenditore reggino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il medesimo provvedimento il Tribunale ha applicato nei confronti di Angelo Emilio Frascati la sorveglianza speciale di ps con obbligo di soggiorno per la durata di anni 3 e mesi 6. Numerosi collaboratori di giustizia, continuano gli inquirenti, “lo hanno indicato quale imprenditore espressione della ‘ndrangheta reggina, nella sua componente più alta e rappresentativa, costituita dalla famiglia De Stefano oltre che di quella dei Libri. Il suo strettissimo rapporto con esponenti di primo piano della cosca De Stefano emerge anche nell’ambito dell’operazione ‘Recherche’, mentre la vicinanza con esponenti apicali del sodalizio Libri anche dalla ‘Roccaforte’”. Le investigazioni patrimoniali svolte dalla Dia sull’intero patrimonio dell’imprenditore hanno consentito di acclarare una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati, idonea, secondo i giudici della Prevenzione: “a ritenere di provenienza illecita le risorse impiegate e, di conseguenza, inquinati i ricavi successivamente ottenuti”. Inoltre, il provvedimento del collegio giudicante afferma testualmente “si è dunque in presenza di una di quelle ipotesi comunemente definite di c.d. ‘impresa mafiosa’ che pur operando nei mercati ufficiali con modalità formalmente legali .si avvale nel concreto svolgimento dell’attività di impresa del c.d. ‘metodo mafioso’ e/o costituisce strumento di cui si serve l’organizzazione criminale per conseguire le proprie finalità illecite e mantenere il controllo del territorio”. (Ren)