Taiwan: Covid, 252 persone in quarantena a Taipei

- 252 persone positive al coronavirus sono attualmente in quarantena a Taipei, mentre Taiwan continua a far fronte a un aumento delle infezioni da coronavirus originate da voli della China Airlines. Lo ha annunciato oggi durante una conferenza stampa il sindaco di Taipei, Ko Wen-je. Il pilota indonesiano di un aereo cargo dall'Australia è risultato positivo al Covid-19 lo scorso 21 aprile. Da allora il focolaio si è esteso a 24 individui. Tra questi ci sono dieci piloti della società China Airlines, quattro dipendenti del Novotel Taipei International Airport Hotel e dieci membri della famiglia del pilota. Il Centro epidemico di Taiwan ha confermato che due soggetti positivi hanno viaggiato sui mezzi pubblici e visitato ristoranti a Taipei prima della diagnosi, e da allora no sforzo diagnostico ha rilevato decine di soggetti positivi. "Il governo della città imporrà restrizioni agli assembramenti ad oltre 100 persone se un singolo caso domestico verrà segnalato da fonte sconosciuta. Chiuderà le sedi degli eventi se vengono segnalati più di dieci casi da fonti sconosciute in un giorno e si riprenderà scuola e lavoro da remoto se vengono segnalati 1.400 casi domestici durante un periodo di due settimane", ha riferito il sindaco. (Cip)