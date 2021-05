Roma: De Priamo-Mennuni (Fd'I), fermare colata cemento ciclabile Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è dato di sapere, augurandoci che non avvenga, se il catrame con cui sono state ricoperte le banchine del Tevere, alla prima piena, finirà sulle spiagge di Ostia. Sappiamo che la colata di cemento con cui l'amministrazione Raggi ha pensato bene di sommergere l'argine del Tevere, costituisce un serio danneggiamento e deturpamento del patrimonio urbanistico ed ambientale della Capitale d'Italia". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo capogruppo e Lavinia Mennuni consigliere capitolino. "L'asfalto colato sui sampietrini oltretutto rischia di rendere meno stabile e più vulnerabile la pista stessa - aggiungono -. Oltre ad un'interrogazione e una nota alla Sovrintendenza, abbiamo richiesto una immediata riunione della commissione Mobilità di Roma Capitale per fermare questa ennesima sciocchezza pentastellata e per evidenti ragioni di danno del patrimonio storico culturale", concludono.(Com)