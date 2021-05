Informazione: Tajani (FI), libertà stampa fondamento democrazia, difendiamola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il coordinatore nazionale di Forza Italia ed eurodeputato Antonio Tajani su Twitter scrive: "Daphne Caruana Galizia, Ján Kuciak e Giorgos Karaivaz. Sono solo alcuni dei giornalisti che sono stati uccisi in Europa per essere andati alla ricerca della verità. La libertà di stampa è il fondamento della democrazia: difendiamo questo diritto fondamentale", conclude. (Rin)