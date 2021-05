Sudan: ex leader ribelle Minni Minnawi nuovo governatore del Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sudanese, Abdalla Hamdok, ha approvato la nomina di Minni Minnawi, leader del Movimento per la liberazione del Sudan (Mls, raggruppamento di vari gruppi ribelli sudanesi attivi nel Darfur), come nuovo governatore della regione del Darfur. La nomina, riferisce il governo in una nota ripresa dal quotidiano "Sudan Tribune", è avvenuta in conformità con l'accordo di pace di Giuba siglato lo scorso 3 ottobre e che prevede la creazione di un'autorità regionale nella regione del Sudan occidentale. In base all'accordo di pace, il presidente della regione del Darfur è nominato dai gruppi armati che hanno preso parte al processo di pace mentre il suo vice è nominato dal governo di transizione. In seguito alla firma dell'accordo di pace di Abuja nel maggio 2006, Minnawi era stato nominato presidente dell'autorità regionale del Darfur, ma era rimasto frustrato dalla mancanza di cooperazione da parte dei governatori degli Stati della regione che appartenevano all'ex regime di Omar al Bashir. La nuova Costituzione che sarà approvata alla fine del periodo di transizione prevede la divisione del Sudan in otto regioni e la cancellazione degli attuali 18 Stati. Il primo ministro dovrebbe nominare presto i nuovi governatori dopo la partecipazione dei gruppi firmatari al governo di transizione. (Res)