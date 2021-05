Roma: Campidoglio, al via "lavoro nobilita quartiere", primi immobili Acilia, Ostia e San Basilio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono azioni sinergiche per supportare nel quotidiano le realtà periferiche della nostra città. Questo progetto nasce dalla volontà di rendere il patrimonio capitolino lo strumento per creare valore in una comunità attraverso nuovi servizi e possibilità in contesti che attualmente ne sono carenti. Il nostro impegno è sostenere chi investirà in questi quartieri, offrendo attività, nuovi posti di lavoro e alternative concrete", aggiunge l'assessora al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale Valentina Vivarelli. "Rilanciamo l'economia locale creando nuove opportunità lavorative nei quartieri periferici della città, contrastando nello stesso tempo la criminalità organizzata. Potranno rispondere al bando pubblico micro e piccole medie imprese, cooperative, imprenditori individuali con partita Iva o persone fisiche che si impegneranno a costituire i soggetti giuridici richiesti prima della stipula del contratto di locazione e ad assumere in maniera maggioritaria dipendenti scelti tra i residenti della zona dove è collocata l'attività. Per l'individuazione dei profili richiesti, garantiamo la collaborazione della rete dei Centri di orientamento al lavoro e dei Centri di formazione professionale di Roma Capitale che da anni presidiano i territori e forniscono servizi utili alla collettività, soprattutto alle persone più fragili" commenta l'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia. (segue) (Com)