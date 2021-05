Armenia: vicepremier, Azerbaigian escluso da sessione Consiglio Unione economica eurasiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia ha impedito la partecipazione dell’Azerbaigian all’ultima riunione del Consiglio intergovernativo dell’Unione economica eurasiatica (Uee). È quanto ha dichiarato il vicepremier armeno Mher Grigoryan ai media armeni, confermando che fosse stata l’Armenia a porre il veto “perché la partecipazione di un Paese terzo alla sessione del Consiglio intergovernativo dell'Uee richiede una decisione consensuale”. “Naturalmente non c'è stato consenso su questa questione, in particolare l'Armenia non ha accettato la partecipazione del rappresentante dell'Azerbaigian alla sessione”, ha aggiunto Grigoryan. Riguardo la possibilità che la posizione presa dall’Armenia fosse legata al rifiuto dell’Azerbaigian di restituire i prigionieri di guerra nel conflitto in Nagorno-Karabakh, il vicepremier ha detto che “la questione è molto complessa e non vorrei indicare una condizione o precondizione fuori contesto”, ribadendo che “non c'è stato alcun consenso su questa questione”. (Rum)