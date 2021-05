Bielorussia: viceministro Interno, attentato a Lukashenko finalizzato a raccogliere finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone coinvolte nel tentato colpo di Stato militare e nell'attentato alla vita del "presidente della Bielorussia Alekandr Lukashenko sono truffatori che volevano intercettare flussi finanziari". È quanto affermato in un'intervista all'emittente televisiva "Stv" dal viceministro dell'Interno della Bielorussia, Nikolaj Karpenkov. "Non sembrano rivoluzionari o eroi pronti a sacrificarsi. Si tratta di piccoli truffatori, che vogliono portare avanti la propria proposta unicamente affinché ricevano finanziamenti. Sono come ladri che vogliono derubarsi a vicenda", ha dichiarato Karpenkov.(Rum)