Imprese: Sangalli (Confcommercio) su crisi terziario, "flessione drammaticamente pesante"

- Per la prima volta nella storia economica del nostro Paese il terziario di mercato subisce una flessione drammaticamente pesante. Lo sottolinea il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando il rapporto dell’Ufficio Studi della Confederazione sulla crisi del terziario di mercato. "Occorre quindi - spiega - che il Piano nazionale di ripresa e resilienza dedichi maggiore attenzione e maggiori risorse a sostegno del terziario perché senza queste imprese non c’è ricostruzione, non c’è rilancio”.(Com)