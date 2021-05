Umbria: De Luca (M5s), dotazioni obbligatorie per rischio valanghe penalizzano turismo sportivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le dotazioni obbligatorie per il rischio valanghe per chi pratica escursionismo e turismo sportivo, penalizzano l’Umbria”. Lo dichiara il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Umbria, Thomas De Luca, annunciando la presentazione di una interrogazione. “Il settore economico del turismo sportivo invernale e dell’escursionismo in Umbria – spiega De Luca - è in grave rischio a causa delle ambigue disposizioni previste dal decreto sulla ‘Sicurezza nelle discipline sportive invernali’. Il Dlgs 40/2021 prevede infatti che anche in caso dell'utilizzo di ciaspole e racchette gli escursionisti debbano ‘munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso’. Il decreto non fissa un criterio oggettivo ma parla solo di ‘particolari ambienti innevati’ e di ‘condizioni nivometeorologiche’ in cui ‘sussistano rischi di valanghe’”. “I costi collegati alle dotazioni previste – prosegue De Luca - rischiano di diventare un ostacolo economico insostenibile e sproporzionato non solo per i professionisti e gli imprenditori del settore del turismo sportivo, ma anche per i semplici escursionisti della domenica che saranno costretti a dotarsi di ‘apparecchio di ricerca in valanga’ solo per fare una passeggiata. L'unica conseguenza naturale sarà la totale desertificazione invernale delle nostre montagne e del tessuto commerciale, turistico, alberghiero ad esso collegato”. (segue) (Ren)