Umbria: De Luca (M5s), dotazioni obbligatorie per rischio valanghe penalizzano turismo sportivo (2)

- “Per questo attraverso un’interrogazione – continua Thomas De Luca – chiediamo alla Giunta di adottare misure volte a tutelare il settore economico del turismo sportivo invernale nel territorio in Umbria. In particolare propongo lo sviluppo di un protocollo di intervento, definito con gli operatori di settore, le guide alpine e le associazioni di categoria delle Gae, per una mappatura del rischio valanghivo e dei relativi parametri, utile all’individuazione delle aree a rischio e di quelle non a rischio escluse dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 26 del Dlgs numero 40 del 28 febbraio 2021, nonché una tabellazione degli itinerari con apposita cartellonistica”. (Ren)