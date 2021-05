Germania: chiusa piattaforma web per la pedopornografia con 400 mila iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura tedesca ha chiuso “Boystown”, piattaforma del Darknet per lo scambio di materiale pedopornografico con oltre 400 mila membri su scala globale. Gli operatori sono stati arrestati “a metà aprile”. È quanto comunicato dall'Ufficio centrale per la lotta alla criminalità su Internet (Zit) presso la Procura di di Francoforte sul Meno. Le indagini sono condotte dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) e sono ancora in corso. I principali sospettati sono quattro uomini di cittadinanza tedesca. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, si tratta di un 40enne di Paderborn, un 49enne di Monaco di Baviera e un 54enne residente in Paraguay, amministratori e operatori di “Boystown”. Un 64enne di Amburgo è accusato di essere stato tra i membri più attivi del sito, dove avrebbe condiviso 3.500 immagini. I tre sospettati che vivono in Germania sono in carcere dal 14 e 15 aprile, mentre il tedesco in Paraguay verrà estradato nel proprio Paese. “Boystown” sarebbe stata attiva almeno dal 2018, con i server in Moldova. Su iniziativa tedesca, è stata istituita una task force internazionale coordinata dall'Ufficio europeo di polizia (Europol), con il coinvolgimento delle forze dell'ordine di Svezia, Stati Uniti, Canada e Australia. (Geb)