Informazione: Borrell, libertà stampa è pietra miliare società democratiche

- La libertà di stampa è una pietra miliare delle società democratiche, che possono prosperare solo se i cittadini hanno accesso a informazioni affidabili e possono fare scelte informate. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, il 3 maggio. "In un momento in cui l'informazione indipendente e libera dei media è più essenziale che mai, la libertà di stampa continua ad essere minacciata. I giornalisti continuano a sperimentare dure condizioni di lavoro con crescenti pressioni finanziarie e politiche, sorveglianza, pene detentive arbitrarie o violenza per fare il loro lavoro. Secondo l'Osservatorio dell'Unesco, 76 giornalisti sono stati uccisi dal 2020, mentre molti altri sono stati arrestati, molestati o minacciati in tutto il mondo. Particolarmente preoccupante è la violenza di genere che colpisce le donne giornaliste", ha scritto. "La libertà di stampa è un valore fondamentale per l'Unione europea sostenuto da molte iniziative recenti. La libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti sono priorità chiave del nuovo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia e del piano d'azione europeo per la democrazia. Nel 2020, più di 400 giornalisti hanno beneficiato del meccanismo dell'Ue per la protezione dei difensori dei diritti umani, mentre l'Ue ha intrapreso azioni importanti per sostenere i giornalisti, i media indipendenti e la lotta alla disinformazione nel contesto della pandemia in molte regioni", ha ricordato. (segue) (Beb)