Informazione: Borrell, libertà stampa è pietra miliare società democratiche (2)

- "L'anno scorso l'Ue ha condannato in diverse occasioni le intimidazioni e le molestie che i giornalisti indipendenti subiscono nei paesi di tutto il mondo. L'Ue, anche attraverso il suo rappresentante speciale per i diritti umani, ha continuato a impegnarsi con i giornalisti indipendenti perseguitati ed è intervenuta a sostegno di giornalisti e blogger detenuti", ha aggiunto. Borrell ha sottolineato che le delegazioni dell'Ue sono "la voce dell'U" sul terreno", che hanno monitorato da vicino i procedimenti giudiziari contro i giornalisti e si sono espresse contro la repressione dei difensori dei diritti umani e dei lavoratori dei media e hanno sollevato preoccupazioni con le autorità nazionali sulla proposta di legge in materia di comunicazione, media, informazione e trasmissione. "L'Ue è determinata a fare di più, in Europa e all'estero. L'Ue continuerà a coordinarsi con le organizzazioni e i meccanismi internazionali e a sperimentare nuovi approcci", ha sottolineato riportando ad esempio della proposta della Commissione europea per una legge sui servizi digitali che mira "a responsabilizzare le principali piattaforme per rendere i loro sistemi più equi, più sicuri e più trasparenti". (segue) (Beb)