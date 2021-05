Informazione: Borrell, libertà stampa è pietra miliare società democratiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo anche la nostra azione per contrastare la disinformazione e cercheremo con tutti i partner mezzi efficaci per sostenere modelli di business sostenibili per i media indipendenti", ha proseguito. "La libertà d'informazione e di parola deve essere promossa e protetta ovunque. Questo è nell'interesse di tutti. L'Ue continuerà ad esprimersi contro qualsiasi restrizione della libertà di espressione e la censura, sia online che offline, in violazione del diritto internazionale dei diritti umani. La libertà di stampa è una pietra miliare delle società democratiche, che possono prosperare solo se i cittadini hanno accesso a informazioni affidabili e possono fare scelte informate. La libertà di stampa significa sicurezza per tutti", ha concluso. (Beb)