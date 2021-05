Covid: Cnal-Fssi, bonus per spettacolo si estenda anche a sport e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Governo pensa di elargire un bonus da 2.500 euro ai lavoratori dello spettacolo e del turismo. Sarebbe giusto nei confronti di lavoratori fortemente penalizzati e che, da un anno, non lavorano. Ma la stessa iniziativa dovrebbe essere estesa ai lavoratori dello sport e del benessere, che versano nelle stesse gravi condizioni economiche”. E’ quanto affermano i dirigenti di Cnal-Federazione nazionale dello sport e benessere, Fabio Ronghi e Gerardo Ruberto. “I lavoratori di questo comparto sono oltre 700 mila, sono fermi dall’inizio dell’emergenza covid19 e non percepiscono ammortizzatori sociali né ristori – aggiungono Ronghi e Ruberto -, insomma sono stati letteralmente abbandonati dallo Stato. Il Governo e il Parlamento cerchino di recuperare il tempo perduto offrendo anche a loro un ristoro ed anticipando la riapertura delle palestre e dei centri benessere che, osservando i protocolli di sicurezza, possono lavorare senza rischi di contagio”. Per questo, i due dirigenti sindacali di Cnal/Fssi lanciano un appello a “tutte quelle forze politiche, che ogni tanto pure lanciano qualche segnale a favore di questi lavoratori, affinché si eviti l’ennesima ingiustizia a loro danno”. (Ren)