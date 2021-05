© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà di stampa è "un valore europeo fondamentale ed è essenziale per la democrazia". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa. "Dobbiamo difendere ogni giorno tale libertà e garantire che i giornalisti svolgano il loro lavoro in sicurezza", ha aggiunto. (Beb)