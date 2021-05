Somalia: crisi politica, premier Roble convoca nuovi colloqui per il 20 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Somalia, Mohamed Hussein Roble, ha invitato i leader degli Stati regionali a partecipare a nuovi colloqui da tenersi il prossimo 20 maggio per porre fine alla lunga crisi politica dopo che nel fine settimana il parlamento ha annullato la revoca della proroga del mandato presidenziale. Lo ha annunciato l'ufficio del premier in una nota. La convocazione è stata già boicottata dall'amministrazione dell'Oltregiuba, da sempre schierata con l'opposizione contro il presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" nella disputa elettorale, che tramite il portavoce Abdi Hussein ha fatto sapere che non parteciperà ai colloqui fino a quando il presidente Farmajo non avrà rinunciato effettivamente ai suoi poteri. "Non parteciperemo a nessun colloquio elettorale fino a quando la sicurezza nazionale non sarà formalmente trasferita al primo ministro", ha detto il portavoce. La scorsa settimana, prima del voto del parlamento per l'annullamento della proroga del mandato presidenziale, anche le autorità del Puntland avevano fatto sapere che non avrebbero alla nuova tornata di colloqui convocati dal presidente Farmajo fino a quando la comunità internazionale non le avesse invitate, come affermato a "Bbc Somalia" dal ministro dell'Informazione del Puntland, Abdullahi Tima-Adde. (segue) (Res)