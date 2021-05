Somalia: crisi politica, premier Roble convoca nuovi colloqui per il 20 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble ha promesso lo svolgimento di "elezioni trasparenti" e ha ordinato all'esercito nazionale di tornare alle proprie basi e di non interferire nella crisi politica nel Paese. "Elogio i nostri cittadini per la loro pazienza e chiedo loro di sostenere il governo nel mantenere la legge e l'ordine", ha scritto Roble su Twitter dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente Farmajo di gestire i poteri della sicurezza e il processo elettorale. "Voglio rassicurare il popolo somalo, gli Stati membri federati, i politici e tutti gli attori politici sul fatto che ci impegniamo a tenere elezioni libere, eque e trasparenti, senza violare i diritti di nessuno", ha sottolineato Roble convocando per il prossimo 20 maggio il Forum consultivo nazionale per finalizzare il processo elettorale in linea con gli accordi del 17 settembre e del 16 febbraio 2020. L'annuncio è giunto dopo che sabato scorso la Camera bassa del parlamento di Mogadiscio ha votato all'unanimità per revocare la proroga del mandato del presidente Farmajo, proroga che aveva provocato la reazione indignata dell'opposizione e della comunità internazionale e l'insurrezione delle frange dell'esercito contrarie a Farmajo. (segue) (Res)