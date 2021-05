Kirghizistan-Tagikistan: oltre 50 morti dopo gli scontri al confine, centinaia i feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 35 i cittadini kirghisi uccisi a seguito degli scontri al confine con il Tagikistan. Lo ha reso noto la vice ministra della Salute, Aliza Soltonbekova, precisando che invece sono 183 i feriti. Dal lato tagico, secondo i dati preliminari, 16 persone sono state uccise e oltre 110 ferite. Ieri il presidente kirghiso Sadyr Japarov ha tenuto un discorso alla nazione a proposito della crisi, durante il quale ha proposto l'istituzione di una commissione composta da leader delle comunità di confine di entrambi i Paesi. "L'integrità territoriale e la sicurezza della nostra patria sacra sono state minacciate e la calma della gente pacifica è stata violata. Tuttavia, grazie alla preparazione, al morale alto e all'eroismo delle guardie di confine e delle forze dell'ordine del Kirghizistan, siamo riusciti a preservare l'integrità territoriale del nostro Paese", ha detto Japarov, secondo il quale sia il Tagikistan che il Kirghizistan dovrebbero evitare un secondo confronto, a seguito del quale molte più persone potrebbero soffrire. "Per prevenire ulteriori conflitti, mi offro di creare una commissione per il mantenimento della pace composta da anziani di entrambe le parti che vivono in villaggi vicini o misti", ha detto Japarov. Le autorità del Kirghizistan hanno intanto evacuato più di 33 mila persone dal confine. (segue) (Res)