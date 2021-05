Infrastrutture: Giovannini, decreto semplificazioni anche per opere fuori Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è al lavoro sul decreto per le semplificazioni e “a maggio produrremo una sintesi attraverso un decreto legge che potrebbe riguardare opere anche non inserite nel Pnrr”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ospite di “Studio 24” su RaiNews24. “E’ importante anche la qualità delle risorse umane delle amministrazioni per la valutazione dei bandi. Accanto a interventi di velocizzazione - prosegue il ministro - è importante l’uso di tecnici qualificati perché loro giocheranno ruolo importante”. (Rin)