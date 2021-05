Energia: Spagna, norvegese Statkraft conclude processo acquisizione di Solarcentury

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica norvegese Statkraft, a totale controllo statale, ha annunciato la fine del processo di acquisizione di Solarcentury, nominando José Miguel Ferrer come responsabile dell'azienda in Spagna. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "Energias Renovables", Solarcentury cesserà di operare con il suo nome per diventare parte di Statkraft, il più grande produttore di energia rinnovabile in Europa. Statkraft incorporerà, dunque, un portafoglio di 6 GW di progetti fotovoltaici ed 1 GW di eolici, la metà dei quali in Spagna. Solarcentury aveva recentemente collegato alla rete il progetto Talayuela Solar a Caceres (300 MW) e Cabrera Solar a Siviglia (234 MW). Inoltre, nei prossimi mesi inizierà la costruzione di quattro impianti a Cadice, per un totale di 234 MW, e a Talayuela II, con 58 MW. Statkraft ha anche ottenuto i permessi di accesso alla rete per quattro progetti nella Comunità Valenciana (495 MW), 3 in Castiglia La Mancia (576 MW) e 2 in Castiglia e Leon (362 MW).(Spm)