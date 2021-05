Covid: un gruppo di studiosi chiede chiarimenti all'Oms sull'origine del virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio si ricorda che sei persone che lavoravano nella miniera, dove erano presenti molti pipistrelli, nel 2012 hanno contratto una malattia con sintomi simili a quelli del Covid-19. Di questi, tre sono morti. Gli esponenti del mondo scientifico che hanno firmato il messaggio ricordano come il Wiv non abbia chiarito i risultati delle sue recenti ricerche. Come ricorda "Le Monde", domande simili sono state poste anche negli Stati Uniti, dove alcuni membri repubblicani della Camera dei rappresentanti hanno inviato una lettera a metà marzo al National Institutes of Health (Nih) e una seconda a metà aprile all'EcoHealth Alliance, un'organizzazione non governativa specializzata nella sanità e nell'ambiente. Le richieste riguardavano i documenti dei lavori condotti dai ricercatori statunitensi in collaborazione con il Wiv. EcoHealth Alliance dal 2008 ha ricevuto 8 miliardi di dollari di sovvenzionamenti pubblici del Nih per degli studi sui virus nei pipistrelli. Il Wiv ha ricevuto una parte di questa somma per raccogliere campioni e fare test. Adesso Washington vuole sapere se i ricercatori di EcoHealth Alliance hanno conservato i campioni, se hanno inviato dei prelievi negli Stati Uniti e se sono stati condotti esperimenti pericolosi. (Frp)