Spagna-Serbia: ministro Esteri Selakovic avvia visita di due giorni a Madrid

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, avvia oggi una visita ufficiale di due giorni in Spagna. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri serbo, in agenda è previsto un incontro con l'omologa spagnola, Arancha Gonzalez Laya. Il capo della diplomazia serba avrà anche un incontro con il presidente del Congresso dei deputati, Meritxell Batet, e con il presidente della commissione per gli Affari esteri presso il Congresso, Pau Marí Klose. (Seb)