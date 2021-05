Roma: lite tra operai a Centocelle finisce in omicidio, la vittima aveva 60 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite tra due operai 60enni romeni si è trasformata questa notte in omicidio. La lite cominciata ieri in un affittacamere dove i due dormivano in via dei Frassini in zona Centocelle a Roma, è terminata quando, sul posto, sono arrivati i carabinieri chiamati dai residenti. Lo schiamazzo e le urla provenienti dalla stanza hanno richiamato l’attenzione di tutto il vicinato. Al loro arrivo i militari hanno trovato uno dei due operai agonizzante. Il coinquilino lo aveva colpito con suppellettili di vario genere e, in particolare, con una sedia. Pare che i due fossero entrambi in stato di alterazione psicologica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. Il ferito è stato quindi trasportato in condizioni molto gravi in ospedale al San Giovanni dove questa notte alle 4 è morto. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di omicidio e trattenuto in camera di sicurezza.(Rer)