Polonia: oggi il Paese festeggia i 230 anni della Costituzione del 1791

- In Polonia si festeggia oggi il 230mo anniversario della Costituzione del 1791. Una nota della cancelleria presidenziale ricorda che alle celebrazioni a Varsavia parteciperanno, oltre al presidente Andrzej Duda, gli omologhi di Lituania, Lettonia, Estonia e Ucraina. Ci sarà anche un'assemblea plenaria dei deputati e senatori dei Parlamenti polacco e lituano. "La festa nazionale della Costituzione del 3 maggio quest'anno ha carattere eccezionale", si legge nella nota, aggiungendo che "essa non è importante solamente per la Polonia ma anche per i lituani". La Costituzione polacca del 3 maggio 1791, approvata prima ancora di quella francese dello stesso anno, sarebbe dovuta servire a correggere un'architettura costituzionale ormai antiquata e anacronistica per la Polonia di fine Settecento. L'approvazione del testo si inseriva in un solco di riforme promosse da re Stanislao Augusto Poniatowski che tuttavia si rivelarono tardive. La stessa approvazione della costituzione del 3 maggio finì per accelerare il declino polacco, mettendo in moto gli eventi che di lì a poco avrebbero portato alla terza spartizione del Paese tra Prussia, Russia e Austria e a farlo sparire dalle cartine politiche europee per 123 anni. (Vap)