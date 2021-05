Usa-Corea del Nord: consigliere Sullivan, politica Usa tesa a riduzione delle tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord non è mossa dall'ostilità, ma tesa a ridurre le tensioni tra i due Paesi e nella Penisola coreana. Lo ha dichiarato ieri, 2 maggio, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, nel corso di una intervista ad "Abc News". Sullivan ha ribadito al contempo che l'obiettivo finale degli Usa è conseguire la denuclearizzazione completa della Corea del Nord. Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti al confronto diretto con Pyongyang per discutere passi "pratici" verso la denuclearizzazione: "La nostra politica nei confronti della Corea del Nord non tende all'ostilità. Puntiamo alle soluzioni, a conseguire la completa denuclearizzazione", ha affermato il funzionario, che ha replicato così alle accuse di Pyongyang al presidente Usa Joe Biden. (segue) (Nys)