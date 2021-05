© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, in Nordreno-Vestfalia, saranno allentate le restrizioni anticontagio per quanti sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 o sono guariti dall'infezione. È quanto dichiarato dal primo ministro del Land, Armin Laschet, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e candidato cancelliere per i conservatori alle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. (Geb)