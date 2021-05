Bce: vicepresidente De Guindos, seconda metà dell'anno molto positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos in una intervista a "la Repubblica" spiega che "siamo in una situazione 'agrodolce'. Il primo trimestre è stato più debole di quanto non avessimo previsto tre mesi fa. D'altra parte il ritmo di vaccinazione sta guadagnando slancio in tutta Europa Ed è un'ottima notizia perché sarà il fattore che influirà principalmente sull'economia. Per ora la stima è che la crescita sarà intorno al 4 per cento". "Ci aspettiamo - continua - che la seconda metà dell'anno sarà molto positiva. Anche se c'è ancora incertezza. Osserviamo altrove che appena la vaccinazione accelera - pensiamo al Regno Unito, a Israele o agli Usa - la situazione si normalizza rapidamente. Spero che saremo in grado di raggiungere una situazione molto migliore già verso l'estate". (segue) (Res)