Bce: vicepresidente De Guindos, seconda metà dell'anno molto positiva (2)

- Mario Draghi ha presentato un Recovery Plan da 248 miliardi con importanti riforme strutturali. E ha dichiarato che è in gioco il destino dell'Italia. "Mario Draghi ha dato un contributo molto importante all'Europa e ora sta dando un contributo molto importante all'Italia. E il contributo principale all'Italia, per ora, è che guida un governo di unità che ha il sostegno di una maggioranza molto ampia in Parlamento. È molto importante. E il Recovery Plan per l'Italia sarà fondamentale, sarà l'elemento chiave per determinare il futuro della sua economia E penso anche che il prestigio e la reputazione di Draghi siano stati il collante per l'unità che vediamo nel Parlamento italiano. È un ottimo segnale per tutta l'Europa", ha concluso De Guindos. (Res)