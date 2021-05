Ue: commissario Gentiloni, sarà ripresa forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottimista. Così si è detto l'altro giorno Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici, commentando sui social i dati relativi alle previsioni di crescita dei principali Paesi europei. Il peggio sembra alle spalle e l'Europa torna a crescere. "Parlavo di ottimismo nel commentare dei dati ancora negativi, - spiega il commissario a Il messaggero" - nel senso che abbiamo avuto sia nel quarto trimestre dell'anno scorso che nel primo trimestre di quest'anno, un lievissimo segno meno: 0,5 per cento di crescita negativa. Ricordavo tuttavia che la ripresa è in atto e sarà particolarmente forte nella seconda metà dell'anno. Quindi sì, si torna a crescere. La reazione molto veloce e forte delle istituzioni Ue e di conseguenza dei singoli Paesi, ha attutito le conseguenze di un 2020 drammatico per l'economia reale". (segue) (Res)