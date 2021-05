Ue: commissario Gentiloni, sarà ripresa forte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Naturalmente - continua - dietro questi numeri ci sono ferite sociali molto gravi da rimarginare. Penso al lavoro di giovani e donne o a settori tuttora in crisi nel commercio, nel turismo, nella ristorazione, nella cultura. Tuttavia l'ondata è stata contenuta e io credo che il vento di ripresa potrebbe anche esser più forte del previsto. La sfida sarà la qualità di questa crescita: se sarà sostenibile e se sarà duratura, non sarà solo un rimbalzo post crisi". Quanto all'Italia, "potrebbe avere un buon livello e godere in particolare di una ripresa forte. Però il tasso di crescita è importante: il Fmi ha parlato per l'Eurozona di un tasso di crescita superiore al 4 per cento, numeri che non vedevamo dal secolo scorso in Europa. Ma tutto ciò deve corrispondere a una economia più verde e a una crescita che non sia solo una fiammata dopo la caduta", ha concluso Gentiloni. (Res)