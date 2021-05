Russia: Sassoli, Putin cerca nemici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Sassoli tira in ballo Alexis de Tocqueville, il filosofo francese che, studiando i limiti della democrazia, elaborò a metà '800 il concetto di 'dittatura della maggioranza'. Lo fa in una intervista a "La Stampa" per spiegare cosa sta succedendo alla Russia di Putin che lo ha eletto nemico pubblico, sancendo il divieto ad entrare nel Paese per lui e altri sette. "I sistemi autoritari sono in difficoltà hanno bisogno di trovare i nemici esterni per placare il disagio sociale interno2, argomenta il presidente dell'Europarlamento, che vede in questo match diplomatico la conseguenza del fastidio per una politica estera Ue capace di mordere. Ora, le istituzioni di Bruxelles studiano la reazione. "Noi crediamo nel dialogo - assicura l'eurodeputato Pd -, ma la risposta sarà adeguata". Sassoli è persona "non grata" in Russia. "Non è un fatto personale, si colpisce il presidente per colpire il Parlamento". (segue) (Res)